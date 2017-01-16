Российский флаг, развевавшийся на пешеходном Мосту городов-побратимов в городе Рочестер, в четверг пропал, пишет местное издание Democrat & Chronicle.



Этот флаг представляет Великий Новгород, один из 12 городов-побратимов Рочестера. На фотографии, сделанной днем в четверг, флаг лежит на земле, а вечером того же дня, по словам представителя городской администрации Джессики Алаимо, он, очевидно, был украден.

Неизвестно, был ли флаг сорван намеренно, но остальные флаги на мосту остались нетронутыми.

Рочестер и Великий Новгород, город с населением в 200 000 человек между Москвой и Санкт-Петербургом, стали городами-побратимами в 1990 году. Между ними организованы многочисленные программы культурного обмена, включая прошедший на прошлой неделе концерт русской дружбы.

Идея городов-побратимов – способствовать личному общению людей из разных стран. Эти отношения аполитичны по своей природе, и геополитические проблемы, такие как призывы в 2014 году разорвать отношения с Россией из-за притеснений ЛГБТ-сообщества, на них обычно не влияют.

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«Отношения между городами-побратимами придают значение личным контактам между людьми, а не политике, – говорит Пол Каккамизе, председатель комитета городов-побратимов Рочестера и Великого Новгорода. – Мы не поддерживаем политические курсы ни одной из сторон».