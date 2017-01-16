Кто такой Джаред Кушнер, которого Дональд Трамп планирует назначить на пост старшего советника президента, рассказывает Голос Америки.

Фото: Lori Berkowitz Photography

Полное имя: Джаред Кори Кушнер

Возраст: 36

Место рождения: Ливингстон, штат Нью-Джерси

Образование: Гарвардский университет, Нью-Йоркский университет

Семейное положение: женат на Иванке Трамп с 2009 года; трое детей

Партийная принадлежность: достоверных данных о членстве в той или иной партии нет. Отец Кушнера влиятелен в Демократической партии штата Нью-Джерси. Сам Джаред за последнее десятилетие пожертвовал около ста тысяч долларов политикам-демократам. Единственный республиканец, получивший от него пожертвование – бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

Карьера

2006 – приобрел за 10 миллионов долларов газету New York Observer. В апреле 2016 года газета стала единственной в Нью-Йорке, поддержавшей Дональда Трампа на первичных выборах Республиканской партии.

2008 – возглавил основанную его отцом Чарльзом группу девелоперских компаний Kushner Companies. С тех пор число контролируемых Кушнером объектов недвижимости в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Балтиморе существенно возросло. Кушнеру принадлежит небоскреб по адресу 666 Пятая авеню на Манхэттене, расположенный в нескольких кварталах от Башни Трампа. В 2015 году он вошел в список 40-а наиболее влиятельных молодых бизнесменов журнала Fortune под номером 25.

2015 – с самого начала президентской кампании Трампа принимал в ней активное участие, разрабатывал стратегию ее продвижения и в социальных сетях, писал тексты выступлений Трампа. Не занимая официальной должности, по мнению многих наблюдателей Кушнер был де-факто менеджером кампании, главным советником и доверенным лицом Трампа

2017 – Трамп объявил о своем намерении назначить зятя старшим советником президента

В Твиттере у @jaredkushner 19,7 тысяч подписчиков, хотя сам он не отправил ни одного твита

Биографическая справка

Джаред Кушнер родился 10 января 1981 года в городке Ливингстон, штат Нью-Джерси, в семье ортодоксальных евреев Серил Стадтмауэр и Чарльза Кушнера, чьи родители иммигрировали в США в 1949 году.

Бабушка и дедушка Джареда по отцовской линии – Иосиф Беркович и Раиса Кушнер (Иосиф взял фамилию жены, потому что сам он происходил из очень бедной семьи) – познакомились в отряде Бельских партизан под Гродно в Белоруссии во время Второй мировой войны. До этого оба они оказались в еврейском гетто в городке Новогрудок (там была крупная еврейская община), и оба сумели разными путями бежать оттуда.

У Джареда есть младший брат и две сестры. Его отец Чарльз, ставший миллиардером, регулярно посещает места, где его родители чудом спаслись от смерти во время Холокоста, и привозит туда своих внуков. Он делал пожертвования Новогрудскому историко-краеведческому музею. По данным газеты The Minsk Herald, последний раз Чарльз Кушнер и члены его семьи приезжали в Новогрудок в июле прошлого года; он намерен финансировать сооружение там стены памяти жертв еврейского гетто.

Ни Чарльз, ни Джаред Кушнер не говорят ни по-белорусски, ни по-русски. Однако в семье всегда считали важным сохранение семейных традиций. Именно поэтому Джаред Кушнер учился в частной еврейской школе – ешиве, а Иванка Трамп приняла иудаизм, прежде чем выйти за него замуж.

Когда во время предвыборной кампании Дональда Трампа обвинили в антисемитизме, зять выступил в его защиту. На страницах собственной газеты Джаред Кушнер написал, что семейная память дает ему возможность «понимать различие между реальным антисемитизмом и клеветой политических опонентов».

Джаред Кушнер и его брат поступили в престижный Гарвардский университет после того, как их отец пожертвовал этому учебному заведению два с половиной миллиона долларов. Позднее Джаред продолжил свое образование в Нью-Йоркском университете, которому его отец пожертвовал 3 миллиона долларов.

Когда Джареду было 24 года, его отец был приговорен к двум годам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов и противозаконные пожертвования политическим деятелям от Демократической партии. Прокурором в деле Чарльза Кушнера выступал Крис Кристи, позднее ставший губернатором штата Нью-Джерси. В 2016 году Кристи баллотировался на пост президента, однако выбыл из гонки и стал одним из первых известных политиков, поддержавших кандидатуру Дональда Трампа.

По данным нескольких ведущих СМИ, Джаред Кушнер настоял на увольнении Кристи из переходной команды Трампа после его победы на выборах, а затем последовательно добивался устранения из числа советников избранного президента всех, кого привел Кристи. Однако сам Джаред Кушнер в интервью журналу Forbes опроверг эти данные.

Сообщая о своем решении назначить Джареда своим старшим советником, Трамп заявил 9-го января: «Джаред был ценным активом президентской кампании и доверенным советником, и я горд предоставить ему высокую должность в моей администрации».

Решение избранного президента подверглось критике, как нарушающее закон о борьбе с кумовством в федеральном правительстве. (В США в 1967 году был принят законодательный запрет на «семейственность», категорически возбраняющий представителям власти назначать родственников на ключевые должности в госструктурах, находящихся под непосредственным или косвенным контролем чиновника). Команда Трампа утверждает, что этот закон не распространяется на президента. Сообщается также, что Кушнер принял решение отказаться от зарплаты, когда будет работать в Белом доме.

По словам его адвоката, «Кушнер обязуется следовать федеральным законам об этике». В рамках соблюдения этих законов, зять избранного президента намерен оставить пост в руководстве семейной девелоперской компании и отказаться от части принадлежащих ему активов, включая газету New York Observer.