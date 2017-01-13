Назначенное на 12 января слушание по делу семьи Сокил из Южной Каролины отменили без каких-либо обьяснений. Комната ожидания была переполнена людьми, против которых DSS (Служба защиты детей) выдвинула различные обвинения, сообщила “Славянскому Сакраменто” представитель семьи Оксана Кравченко. Когда состоится следующее слушание, неизвестно. Между тем, Семья Сокил обратилась к избранному президенту США Дональду Трампу с просьбой вмешаться в дело и даже реформировать Службу защиты детей.



Родители переживают, что, находясь в DSS, их 10-летняя София учится плохим привычкам, и чем дольше она в руках государства, тем сильнее ущерб ее психологическому состоянию. С 21 октября, когда власти забрали ребенка у родителей, прошло уже два с половиной месяца.

“Есть семейные пары иммигрантов с безупречной репутацией, которые знают Софию как учителя воскресной школы при церкви. Они много раз звонили в DSS и ходили на заседания суда, но вразумительного ответа так и не получили. На звонки DSS не отвечает, – в интервью “Славянскому Сакраменто” рассказала Оксана Кравченко, которая помогает Андрею и Наталии Сокил в качестве семейного консультанта. – DSS требует, чтобы детей отдали в школу. Несмотря на то, что домашнее обучение является в Америке легальным, семья Сокил согласна с тем, что хорошая школа нужна как им, так и многочисленным семьям в Спартанбурге. Люди напуганы чрезвычайно предубежденным отношением местных властей к иммигрантам, в особенности к детям”.

Не дожидаясь судебного решения, мать ребенка Наталия Сокил обратилась к избранному президенту Дональду Трампу с петицией, которую на данный момент поддержало свыше 400 человек.

“Фундаментальным принципом, заложенным в основу законодательной системы США, всегда была презумпция невиновности. Но по какой-то причине семейное законодательство не действует по этому принципу. Департамент социальных услуг имеет право насильно разлучать детей с родителями, действуя на основе ложных доносов, – говорится в петиции Наталии Сокил, размещенной на сайте Change.org. – Хотя это задумывалось «ради высшего блага», результатом становится серьезный вред. Многие добропорядочные семьи годами не могут вернуть своих детей, и их время, усилия и деньги уходят на судебные процессы вместо того, чтобы послужить благу ребенка”.

Даже если дело не доходит до этого, многие семьи живут в страхе перед Департаментом, что создает неблагоприятную атмосферу для роста детей, говорят представители семьи. Вмешательство правительственных агентств в семейные дела не должно допускаться, если только речь не идет о совершении преступления, доказанном судом, считают родители.

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“Мы требуем реформировать Департамент социальных услуг и привести его в соответствие с фундаментальными принципами закона. Детей не должны отбирать у родителей без решения суда. Сейчас даже несогласие с докторами по поводу лечения может привести к тому, что ребенка отнимут. К тому же, на каждом отправленном в приют ребенке Служба защиты детей делает деньги. У них есть стимул забрать вашего ребенка, даже если для это нет поводов”, – говорится в прошении, поданном на имя Дональда Трапма.

По словам Оксаны Кравченко, некоторые славяне из Северной Каролины и соседних штатов даже готовы “пойти на крайние меры (вплоть до переезда в другой штат или оформления детей на домашнее обучение), чтобы защитить свои семьи от вмешательства властей, а также от дурного влияния американских учителей”.

Тем не менее, многие семьи считают Спартанбург своим домом и не желают переезжать только из-за того, что американцы других национальностей демонстрируют ненависть к иммигрантам. Хорошая школа для детей иммигрантов – это мечта жителей Спартанбурга. Вряд ли местные власти выделят на это необходимые деньги.

“Большинство иммигрантов, проживающих в Спартанбурге, кое-как сводят концы с концами, среди них много многодетных семей. Сейчас небезразличные люди занимаются сбором средств на открытие хорошей школы, идет разработка проекта”, – говорит Кравчук.