Горнолыжные курорты Калифорнии закрыты из-за обилия осадков. Вместо того, чтобы порадовать лыжников и сноубордистов свежим настом, интенсивные снегопады, покрывшие горы Калифорнии и Невады слоем снега толщиной до 10 футов (3 метров), вызвали закрытие нескольких зимних курортов.

Фото: tahoeskiworld.com

Из-за огромного количества снега в сочетании с сильным ветром и перекрытыми автодорогами лыжный курорт Woodward Tahoe в среду вновь был вынужден временно закрыться. Сотрудники курорта назвали этот шторм «#Snowpocalypse2017».

В среду днем предупреждение о пурге, несколько дней действовавшее в районе озера Тахо, было наконец снято. Тем временем на курортах Скво-Вэлли и Алпайн-Медоуз в Калифорнии отмечались перебои с электричеством.

До пятницы, когда установится более сухая погода и череда штормов подойдет к концу, в отдельных районах Сьерры ожидаются очередные обильные снегопады, сообщает Национальная метеорологическая служба.