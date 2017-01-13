Наводнение в Сакраменто вынудило десятки жетелей региона покинуть свои жилища. Тахо-Сити погибла в результате падения деревьев на три автомобиля, застрявших в дорожной пробке недалеко от Скво-Вэлли.

Пожарные города Косумнес продолжают оказывать помощь водителям, застрявшим в пятницу утром на затопленных автодорогах к югу от Элк-Гроув.

На Твин-Ситиз-роуд неподалеку от бульвара Франклин пожарные спасли водителя одной из машин на лодке.

Многие дороги в сельской местности к югу от Элк-Гроув были затоплены после сильных гроз, продолжавшихся всю неделю.

Пожарная служба Косумнеса сообщает, что в четверг ее сотрудники оказали помощь более десятку водителей. Местные власти рекомендовали жителям района Пойнт-Плезент эвакуироваться, передает телеканал CBS.

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По сообщению Дорожной полиции Калифорнии, в четверг вечером жительница Тахо-Сити погибла в результате падения деревьев на три автомобиля, застрявших в дорожной пробке на автотрассе 89 неподалеку от Скво-Вэлли.