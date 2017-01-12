Благодаря показаниям очевидца сотрудниками Службы шерифа в Корнелиусе была арестована Лариса Ерыгин за кражу большого количества почтовой корреспонденции. Об этом говорится в официальном пресс-релизе полиции округа Вашингтон (штат Орегон).

Фото: Washington County Sheriff’s Office

Около 2 часов дня 9 января наблюдательный гражданин позвонил в службу 911 и сообщил о подозрительной женщине, крадущей почту его соседа. Он описал внешность женщины и ее автомобиль-минивэн, который был обнаружен и остановлен сотрудниками Службы шерифа.

При обыске в машине были найдена почта, принадлежащая 93 людям, проживающим по 42 адресам в Корнелиусе и Алохе.

Сотрудники арестовали 42-летнюю Ларису Валерьевну Ерыгину, проживающую в Ванкувере, штат Вашингтон. Ее доставили в тюрьму округа Вашингтон и предъявили обвинение в краже почтовых отправлений, что в штате Орегон классифицируется как тяжкое преступление класса “C” и может рассматриваться в федеральном суде.

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Всех, кто имеет какую-либо информацию о данном преступлении, просят позвонить в департамент полиции Корнелиуса по телефону 503-629-0111.

Гражданин, сообщивший полиции о краже почты, согласился дать интервью прессе.