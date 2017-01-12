Наводнение в Сакраменто затронуло несколько регионов города. Церковь Рио-Линды оказалась залитой слоем воды толщиной в 15 дюймов (40 см) после сильной грозы, прошедшей в районе на этой неделе, передает телеканал KRCA. Как рассказал пастор Боб Ройер, это уже девятое по счету затопление церкви за последние 36 лет.

В Церкви Рио-Линды всего 50 прихожан, но они объединенными усилиями борются с последствиями потопа.

«Я жил здесь всю жизнь и знаю, что такое наводнение, – в интервью телеканалу говорит член церкви Роберт Санчес. – Мы понимаем, что работы будет много».

У церкви есть страховка от наводнения, но ремонт можно будет начать только после того, как вода спадет.

Тем временем Драй-Крик в районе Розвилла также выходит из берегов.

«Обычно здесь видны камни, – говорит Эл Дрейпер, наблюдающий за рекой. – А вот там небольшая дамба, через которую переливается вода. Уровень воды очень высокий, такого я еще не видел».

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В Рио-Линде множество людей пришли посмотреть на разлившийся Драй-Крик. Эдвард Хинло в среду отпросился с работы пораньше, чтобы полюбоваться на разлив.

«В Америкен-Ривер будет много воды, – сказал он корреспондентам канала KCRA 3. – Я большой энтузиаст речного отдыха. Но сейчас я просто пережидаю все эти дожди и снегопады, чтобы в пятницу покататься на сноуборде».