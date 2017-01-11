Торнадо в Сакраменто принес незначительный ущерб. Смерч появился в Южном Натомасе неподалеку от авеню Рио-Терра и бульвара Нортгейт незадолго после полуночи.

Фото: KCRA

Ранним утром в среду через один из районов Сакраменто прошел торнадо, вызвав незначительные разрушения, сообщает телеканал CBD SF.

Как сообщает Национальная метеорологическая служба, смерч появился в Южном Натомасе неподалеку от авеню Рио-Терра и бульвара Нортгейт незадолго после полуночи. Событие продолжалось менее пяти минут.

Разрушения были отмечены на протяжении 3/8 мили (600 метров).

В результате торнадо несколько деревьев упали, а еще несколько лишились ветвей. Также были повалены заборы и повреждены два металлических навеса. Сообщений о пострадавших людях не поступало.

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Ранее жителю региона удалось заснять на видео мощный торнадо на хайвее 16 недалеко от Сакраменто. Сообщается о четырех жертвах прошедшего урагана в Калифорнии.