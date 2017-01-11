Дерево возрастом около ста лет упало на один из домов в Кармайкле во вторник, вызвав ущерб в тысячи долларов, но не причинив вреда владельцу дома и его собакам.

Рэй Фрост рассказал корреспондентам ABC10 News, что находился дома и готовил обед, когда услышал сильные порывы ветра.

«Раздался звук, похожий на гром, – говорит Фрост. – Заднее крыльцо дома поднялось в воздух вместе с вывороченными корнями. Как в замедленной съемке, дерево упало прямо на дом».

Дерево проломило крышу, разрушив главную спальню дома. Всего, по оценке Фроста, ущерб составляет до 100 000 долларов. Один только подъем упавшего дерева может обойтись в $25 000.

Днем ранее ударивший по солнечному штату шторм, повалил тысячелетнее дерево-тоннель в государственном парке Калаверас на востоке Калифорнии. На данный момент от непогоды в штате погибло четверо человек.