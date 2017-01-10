Шторм в Калифорнии унес жизни четырех человек

Около 2 000 человек в сельской местности вблизи Сакраменто попросили покинуть свои дома во вторник. Река Cosumnes River вышла из берегов от сильного дождя, который не прекращается вот уже несколько дней в регионе. Четыре человека погибли в результате непогоды.



Фото: Slavic Sacramento, Wired

Угроза наводнения была объявлена как в Сакраменто, где в районе реки Cosumnes River идет эвакуация местных жителей, так и в горах. О добровольной эвакуации объявлено в Рио-Линде, где на территории местной школы устроен штаб по спасению пострадавших жителей.

Официальный представитель аварийно-спасательных служб округа Сакраменто Мэри Джо Флинн сказал, что к ночи вода перетечет дамбу и затопление низменных дорог и близлежащих зданий неминуемо.

В столице Калифорнии рабочие водоканала открыли вековую дамбу, сдерживающую попадание воды из реки Сакраменто в долину. Последний раз государственные работники открывали ворота этой дамбы в декабре 2005 года.

Во вторник регион Сакраменто получил 5 дюймов дождя, установив таким образом рекорд получения осадков с 1999 года.













В свою очередь в области озера Тахо, в штатах Калифорния и Невада, наблюдается снежная метель – власти не рекомендуют в ненастье путешествовать без острой необходимости.

Большие участки как магистрали Interstate 80 и шоссе 50 были закрыты в течение большей части дня, в то время как в некоторых частях Сьерра-Невады выпало до 3 футов снега. Порывы ветра там превышали 60 миль в час. В отдельных районах ожидается до 20 футов снега.

Чрезвычайное положение из-за повреждений инфраструктуры в результате недавних суровых погодных явлений было объявлено вторник вечером в Эль-Дорадо.

Метеослужбы штата Калифорния предупреждают, что ливни в Долине и метели в горах продлятся до среды утра.

Непогода унесла жизни по меньшей мере четырех человек.