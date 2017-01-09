Многодетная семья Сокил из Южной Каролины борется за возвращение домой своих детей. Семье Андрея и Наталии Сокил из штата Южная Каролина, ранее обвиненной в невыполнении родительских обязанностей, вернули 9-х детей. Под опекой государства однако остается 10-летняя девочка. Власти считают, что она была подвергнута сексуальным надругательствам со стороны других детей семейной пары украинский иммигрантов.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, многодетной паре иммигрантов из Украины – 50-летнему Андрею и 40-летней Наталии Сокил были предъявлены обвинения в невыполнении родительских обязанностей.

Как рассказала Наталия Сокил, она и ее муж были арестованы в июне 2014 года после того, как сотрудники службы шерифа обнаружили в их доме детей с синяками и нездоровые условия для жизни.

В суда округа Спартанбург семья Сокил была обвинена в трех случаях неисполнения родительских обязанностей.

По словам представителей службы шерифа, их 15-летняя дочь позвонила по сотовому телефону из дома соседей и сообщила о физическом конфликте со своим отцом. В протоколе говорится, что Андрей Сокил выкрутил ей руку, пытаясь забрать сотовый телефон, тем самым причинив ей боль, сообщает местный телеканал WYFF.

Сотрудник службы шерифа проводил девочку домой и обнаружил, что в доме проживают 10 детей. Он увидел 14-летнего мальчика с синяком под глазом, который, по его словам, неделю назад сообщил об этом в полицию. Также в документах суда упоминаются 9-летний мальчик с повреждениями кожи и шишками на ногах. Полицейские засвидетельствовали, что обнаружили в доме годовалую девочку в колыбели, которая была окружена роем насекомых и с повреждениями кожи на ногах и ягодицах.

Кроме того, сотрудники службы шерифа отметили в жилище недостаток мебели и обилие насекомых.

Среди остальных детей супругов Сокил – 7-летняя девочка и мальчики (на то время) 2, 4, 6, 7, 11 и 12 лет. Все они – родные дети Андрея и Натальи Сокил. Все 10 детей были взяты под опеку Департаментом социальных услуг штата Южная Каролина. Позже, по мере разбирательств, дело развалились в суде и дети были отпущены к родителям и лишь одна 10-летняя София остается под защитой надзорных органов.

“Новость о супругах Сокил очень расстроила меня. Семья Сокил стала одними из многих жертв масс-медиа. Я знаю эту семью, и они никогда не причинили бы вреда своим детям. Я знаю, что все мы несовершенны, но считаю, что они стараются как могут. Мне грустно видеть, что пресса и Департамент социальных услуг так скоры на суд, – считает знакомая семьи. – Они стремятся не помогать, а разбивать семьи… они даже не пытались вникнуть в ситуацию этой семьи. Во многих семьях растут проблемные подростки, но это еще не значит, что нужно забирать детей из семьи”.

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По словам Сокил, на момент ареста многодетная семья купила дом в округе Спартанбург и планировала отремонтировать его. Сразу после задержания родителей местная пресса сообщила, что дети спали на чердаке без кондиционера.

“Репортеры не упомянули то, что никто не хотел сдавать жилье семье из 12 человек.

Чердак? Это не чердак, это дополнительная комната, но если написать в новостях, что 10 детей спят на чердаке, то это привлечет читателей, – сказала Наталия Сокил. – Семья не успела починить кондиционер, разве это преступление?”

У 14-летнего мальчика был пневматический пистолет, он стрелял по другим детям, и мать не смогла его остановить. Этим семья объясняет наличие царапин у нескольких детей. К тому же, несколько дней назад они вызывали полицию, потому что он стал неуправляемым, даже отец не мог его успокоить, чем и объясняется синяк под глазом.

Не имея возможности оплатить расходы на адвокатов, чтобы те помогли вернуть детей, Наталия создала компанию по сбору денег на Giveforward, где была поставлена цель – $100 000 тыс. Семья Сокил также просила деньги на новый дом, потому что тот, в котором они жили, отремонтировать было невозможно. Однако в процессе фандрейзинга удалось собрать лишь $150 – Сокил столкнулась с негативной реакцией славянской диаспоры США, представители которой критиковали многодетную мать за поборы.

“Я вынуждена была прекратить сбор средств и оплачивать услуги адвокатов из своего кармана. Дело в том, что мы владеем сетью продуктовых магазинов и люди считают, что у нас полно денег, однако это не так, – говорит многодетная мать, – критики не понимают, что чтобы организовать бизнес в Америке, обычно уходит от 3 до 5 лет. Мы заняли много денег на наши магазины”.

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Отметим, что чета Сокил, иммигрировавшая в США из Украины, владеет несколькими продуктовыми магазинами, торгующими под маркой European Market в Южной Каролине и Теннеси. Андрей и Наталия Сокил организовали свой бизнес в 1999 г., продавая сначала российские продукты питания. Затем, когда спрос на европейские продукты увеличился, бизнесмены стали предлагать своим покупателям продукты из Италии, Германии, Украины, Англии, Польши и Греции.

По словам многодетной бизнес-леди, “чрезвычайно сложно справиться с большой семьей, особенно когда детей однажды забирали из семьи”.

“Они вернулись домой неконтролируемые. Нам пришлось отправить их в христианскую школу, чтобы они хоть немного изменились, – в интервью “Славянскому Сакраменто” пожаловалась Наталия Сокил. – Я знаю, что некоторые из вас были в подобной ситуации или знают кого-то, чья жизнь была разрушена прессой и Департаментом социальных услуг. Они [сотрудники Департамента] постоянно врут, они забрали моих детей, чтобы сделать с ними все, что они пожелают”.

В четверг состоится окончательное решение суда по делу 10-летней Софии. Kак считают власти, девочка была подвергнута сексуальным надругательствам со стороны других детей этой пары украинский иммигрантов. Родители надеются, что судья решить дело в их пользу и просят знакомых “молиться за благополучный исход”.