Во многих городах Америки то, что обычно считают простой благотворительностью – раздача еды бездомным – на самом деле может стать нарушением закона, за которое можно даже попасть в тюрьму, пишет в воскресенье Star-Telegram.

Фото: CL Tampa Bay

В субботу это узнали на своем опыте семеро активистов в Тампе, штат Флорида. Полицейские потребовали прекратить раздачу бесплатной еды бездомным в городском парке. Когда активисты отказались подчиниться, полицейские заковали их в наручники и увели в участок.

Как объяснил один из сотрудников правоохранительных органов, причиной вмешательства полиции и арестов было то, что раздающие еду технически совершали нарушение границ общественной собственности. В Тампе является незаконным проведение мероприятий на общественной земле без разрешения и специальной страховки.







Группа Food Not Bombs, раздававшая еду бездомным, таковых не имела, объясняя это тем, что страховка стоит дорого, а разрешения на мероприятия приходилось бы запрашивать слишком часто.

Полиция уже предупреждала Food Not Bombs о незаконности их действий, но группа все равно поступила по-своему. По сообщениям нескольких очевидцев, полицейские также задержали мужчину, попытавшегося взять еду после того, как начались аресты раздающих.