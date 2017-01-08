Чрезвычайное положение в Калифорнии из-за урагана

Объявлено чрезвычайное положение в Калифорнии из-за обширных наводнений и оползней. Рекордный подъем уровня рек из-за проливных дождей, схождение селя в горах, хаос на калифорнийских дорогах, десятки тысяч домовладельцев остаются без электричества – все это благодаря сильному шторму, ударившему по большей части Западного побережья США. Наводнения, обрушившиеся на северные районы Калифорнии, могут стать самыми крупными за последние 12 лет.



Сообщается, что некоторые участки дорог в округе Йоло, Плейсер и Сакраменто перекрыты. Чрезвычайное положение в Калифорнии из-за обширных наводнений и оползней объявили должностные лица графств Plumas и Lassen и города Портола, что находится в 65 милях от озера Тахо на север. Также отменены занятия в четырех школах округа Йоло.

Около 1 300 домов в городе Рино (Невада) было эвакуировано в результате штормовой погоды.

Порывистый ветер и мокрый снег создает хаос на дорогах штата. Метеорологи предсказывают порывы ветра до 40 миль/ч в районах Реддинга и Сакраменто.

В других местах Северной Калифорнии жители и власти очищают ливневые стоки и складывают мешки с песком в неукрепленных местах, готовясь к усилению шторма, который бушует особенно сильно вдоль побережья и в горных районах.

Синоптики предупреждают о сильном дожде, который становится причиной падения деревьев и вызывает оползни в горных регионах. В результате падения дерева на поле для гольфа в районе Залива Сан-Франциско в субботу погибла одна женщина.













В округе Плейсер добрые самаритяне и полиция спасли 12-летнюю девочку из тонущего на обочине дороги автомобиля. На 80-й магистрали в районе города Траки дорожные службы сообщили о схождении селя.

Национальная служба погоды предупредила в воскресенье днем, что в долине Сакраменто выпадет еще как минимум до 2 дюймов осадков и до 10 дюймов снега в Сьерра-Неваде. В понедельник северокалифорнийский шторм достигнет Лос-Анджелеса, где осадки выпадут в виде дождя.

Похожая ситуация сохраняется в соседних штатах. Власти Орегона сообщают о 400 случаях ДТП на дорогах штата в течение последних 36 часов.

В то время как рейнджеры перекрыли главные дороги в Йосемити, знаменитые водопады Национального парка буквально переполнены дождевой и талой водой. Большинство из горных курортов сегодня закрыты из-за непогоды.

Вторая волна непогоды наступит во вторник и среду, хотя она ожидается не столь сильной, как в настоящее время. По словам представителя из Национальной службы погоды в Сакраменто, до этого рекордными по влажности были 1982-1983 гг.