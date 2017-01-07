Национальная гвардия Калифорнии приведена в полную готовность для помощи населению в случае затопления отдельных регионов штата. Сотрудники Красного креста развернули вспомогательные центры для укрытия во время надвигающейся бури. В некоторых районах Сакраменто и Мэрисвилла готовятся к эвакуации.

Фото: CHP, AP, LA Times

Пришедший со стороны Тихого океана атмосферный фронт принес на территорию юго-западных штатов долгожданные дожди со снегом.

Фотографии свежевыпавшего снега опубликовали у себя в Фейсбуке сотрудники калифорнийского русскоязычного ребцентра Children of the Streets, который находится в горах Lassen Volcanic National Park, в 50 милях на восток от Реддинга. Жители этого города публикуют в соцсетях фото и видео снега, который в этих краях даже зимой является очень редким гостем.

Как сообщает Метеологический центр США, в Сакраменто пик бури придется на 10 часов вечера субботы. Согласно The Sacramento Bee, на юго-востоке столицы в районе реки Cosumnes River проходит добровольная эвакуация жителей. Дорожные службы предупреждают об опасности на скользких дорогах и тротуарах.

Согласно прогнозам синоптиков, непогода продлится до понедельника. В международном аэропорту Сан-Франциско ожидаются задержки рейсов. Скорость ветра может достигать 30 миль в час. Сильные дожди ожидаются на всей территории Центральной долины вплоть до Сакраменто.















В Натомасе муниципальные службы работают над укреплением берегового намывного вала, который по замыслу инженеров должна надежно защитить население низинных районов от разлива реки Сакраменто.

Как сообщает представитель пожарного департамента в городе Сан-Рамон, жительница района Залива Сан-Франциско погибла при падении дерева на одном из полей для гольфа, расположенного недалеко от побережья.

Главные дороги Долины Йосемити остаются закрытыми ввиду ожидающихся здесь ливней.

Власти Калифорнии говорят, что в случае сохранения такой тенденции в погодных условиях вплоть до весны, измученный многолетней засухой штат может снова ожидать привычное оживление.