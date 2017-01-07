10-летний мальчик из семьи славян застрелился оружием отца

10-летний Ян Севостьянов застрелил себя после спора со своей матерью, 49-летней Ольгой Грусецкой-Севостьяновой, сообщает пресс-релиз полиции флоридского города Клируотер.



Фото: Jim Damaske/Tampa Bay Times via AP

Полиция прибыла по вызову на первый этаж квартирного комплекса Линдру-Гарденс, где медики безуспешно пытались вернуть мальчика к жизни.

Пятиклассник находился дома со своей матерью, 49-летней Ольгой Грусецкой-Севостьяновой. Его брат и отец отсутствовали в момент происшествия и когда вернулись домой, их застала ужасающая картина.

По словам представителя департамента полиции Роба Шоу, за последние два года вызовов полиции по этому адресу не зафиксировано, пишет Tampa Bay.

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Лиза Вулф, представитель школьного совета округа Пинеллас, сообщила, что в школе Belleair Elementary для учащихся и сотрудников доступна помощь консультантов-психологов.

Неизвестно, как долго Севостьяновы жили в Клируотере, но их предыдущее место жительства находилось на Регина-драйв в Ларго.

Бывшая соседка Севостьяновых, 77-летная Марианна Додсон, рассказала, что помнит, как Ольга Грусецкая была беременной, как родился Ян, и как семья радовалась появлению ребенка.

По словам Додсон, Севостьяновы были «тихими соседями» и жили сами по себе. Она рассказала, что в 2007 году они лишились дома за неплатежи по ипотеке и съехали, оставив все свои вещи.

Полицейские продолжают расследование обстоятельств происшествия, включая то, как хранился принадлежащий предположительно отцу пистолет, передает телеканал WFLA.