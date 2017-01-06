В Техасе представители местной республиканской администрации внесли в законодательное собрание штата законопроект, запрещающий трансгендерам пользоваться туалетом по собственному выбору.

Фото: Sacramento Bee

Аналогичный законопроект, получивший название “Акт о частной жизни”, уже принят в Северной Каролине, где он вызвал серию демонстраций протеста и бойкотирование нежелающих ему подчиняться предприятий и организаций, сообщает BBC.

В соответствии с законопроектом трансгендеры должны пользоваться туалетами в школах и других общественных местах в соответствии с полом, указанным в их свидетельстве о рождении.

“Именно так правильно поступать”, – заявил при обнародовании законопроекта вице-губернатор Техаса Дэн Патрик.

“Жители штата избрали нас для того, чтобы мы отстаивали здравый смысл, правила приличия и общественную безопасность”, – добавил он.

Общественные туалеты оказались в центре борьбы американских трансгендеров за свои права.

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Как и другие республиканцы-консерваторы, Дэн Патрик, второе по значимости официальное лицо штата, утверждает, что законопроект необходим для защиты женщин от нападений со стороны мужчин в общественных туалетах.

С этим не согласны его оппоненты, считающие, что законодательные меры должны быть направлены против сексуальной агрессии.