Метеорологи предупреждают, что в конце этой недели на Калифорнию может обрушится сильнейший шторм за последние 10 лет. В горах северной части штата наблюдаются снежные завалы и небывалые пробки на дорогах. Долина Йосемити закрыта для посетителей, а в Сакраменто и прилегающиx к нему городах готовятся к наводнениям.

Фото: flickr.com

На горнолыжном курорте Скво Элпайн выпало 1,9 метров снега, в Сода Спрингс – 17, метров, в районе Лейк-Тахо – 1,5 метров.

Те, кто зарезервировал гостиницу в Йосемити, скорее всего не смогут попасть на отдых в эту часть национального парка, так как администрация этого федерального учреждения закрыла все дороги и заведения в районе Йосемити Вэлли. По словам представителей национального памятника природы, эта часть парка будет закрыта для гостей и туристов вплоть до воскресенья.

На вершине Мамонтовых гор только за последние несколько дней выпало около семи дюймов снега, около пяти дюймов осадков в виде снега получили окрестности озера Тахо. Другие горные курорты Северной и Центральной Калифорнии также могут порадовать любителей зимних видов отдыха плотным снежным покровом.

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По словам представителя из Национальной службы погоды в Сакраменто, до этого рекордными по влажности были 1982-1983 гг.

Между тем, в городах Центральной и Южной Калифорнии осадков в виде воды выпало столько, сколько было зафиксированно в 1968-1969 годах.