Путин помогал Трампу, однако это не принесло никакого эффекта

В пятницу после встречи с руководителями разведсообщества США, которые проинформировали его о деталях атак российских хакеров, избранный президент Дональд Трамп распространил заявление, в котором отметил, что встреча носила «конструктивный» характер и что он испытывает «огромное уважение» к сотрудникам разведки.

В заявлении говорится, что несмотря на постоянные попытки «России, Китая, других государств, сторонних групп и людей» взломать компьютерную инфраструктуру американских госструктур, бизнесов и организаций, «включая Национальный комитет Демократической партии», это «не оказало абсолютно никакого эффекта на результаты выборов».

Трамп также сообщил, что намерен создать специальную рабочую группу, которая в течение 90 дней после его инаугурации, подготовит план борьбы с кибератаками. Дональд Трамп подчеркнул, что безопасность США будет его «приоритетом номер один».

Напомним, что ранее, в четверг, на слушаниях в комитете Сената по делам вооруженных сил директор Национальной разведки Джеймс Клэппер подчеркнул, что критический подход к информации разведсообщества не должен подрывать доверие к профессионализму тех, кто трудится на этом поприще.

«Я считаю, что существует важное различие между здоровым скептицизмом, который политики – включая главного, того, кто эту политику определяет – должны всегда проявлять в отношении данных разведки, и пренебрежением».

Он также отметил, что представители зарубежных разведок выражают озабоченность по поводу отношения избранного президента США к аналитической работе спецслужб, что может нанести вред общественному доверию.

В пятницу в штаб-квартире Трампа в Нью-Йорке руководители ключевых разведывательных ведомств США – директор Национальной разведки Джеймс Клэппер, директор ЦРУ Джон Бреннан, глава Агентства национальной безопасности, командующий кибероперациями ВС США адмирал Майкл Роджерс, а также директор ФБР Джеймс Коми проинформировали Дональда Трампа о содержании доклада, подготовленного по поручению президента Обамы.

Утром в пятницу в интервью газете The New York Times Трамп назвал споры вокруг вмешательства российских хакеров в выборы в США «политической охотой на ведьм», которую устроили его политические противники, расстроенные своим поражением.

«Они потерпели серьезное поражение на этих выборах. Я победил в большем количестве округов, чем Рональд Рейган, – сказал Трамп. – Они очень расстроены этим. В какой-то мере, это охота на ведьм. Они просто сфокусировались на этом».

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Выражая озабоченность хакерскими атаками, за которыми стоят иностранные государства, Дональд Трамп также обвинил своих политических противников внутри страны в игнорировании других хакерских атак в прошлом.

«Китай сравнительно недавно похитил 20 миллионов файлов персональных данных наших правительственных служащих. Почему же никто не говорит об этом? – сказал Трамп, ссылаясь на кибервзломы 2014 и 2015 годов, когда были похищены в том числе миллионы конфиденциальных документов федерального Кадрового управления США (Office of Personnel Management – OPM).

Джозеф Байден так не считает

Между тем, вице-президент США Джозеф Байден заявил о наличии «решающих доказательств» того, что Россия пыталась повлиять на американские выборы с помощью кибератак.

«Разведсообщество пришло к консенсусу и представило решающие доказательства того, что Россия действительно предпринимала попытки повлиять на выборы», – сказал Байден в интервью программе PBS NewsHour.

По его словам, хотя нет доказательств того, что Россия пыталась осуществлять махинации с будками для голосования или списками избирателей, «есть четкие доказательства того, что русские осуществляли деятельность, призванную повлиять на исход выборов».

Байден сослался на секретный отчет разведки, по которому президенту Обаме провели брифинг в четверг.

Директор Национальной разведки Джеймс Клэппер в четверг заявил законодателям, что администрация готовит незасекреченную версию отчета и опубликует ее «в начале следующей недели».

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По словам Байдена, в этой версии будет «жирным шрифтом» выделена информация о российском вмешательстве в выборы.

Как заявил Байден, в отчете будет «четко утверждаться, что Россия в порядке политической инициативы действительно пыталась повлиять на… три вещи».

«Первое – Россия пыталась дискредитировать избирательный процесс, намекая на то, что он неадекватен, – сказал он. – Второе – есть доказательства, что они пытались причинить ущерб Хиллари Клинтон. Но также есть доказательства того, что хакерская кампания была шире, чем предполагали некоторые. Так что идея о том, что Россия не пыталась повлиять на наш избирательный процесс, просто не выдерживает критики. Она пыталась».

Байден дал понять, что США уже начали принимать секретные меры против России в дополнение к санкциям, о которых было объявлено на прошлой неделе, когда администрация Барака Обамы выслала из страны 35 российских дипломатов.