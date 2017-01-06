Во Флориде погибли 5 человек, 13 получили ранения

В аэропорту города Форт-Лодердейл, штат Флорида, произошла стрельба. По предварительным данным, погибли 5 человек, 13 получили ранения – эти данные могут измениться, передает Голос Америки.

Полиция сообщает, что подозреваемый в совершении этого преступления задержан. Предположительно, стрельба была произведена стрелком-одиночкой, который было задержан полицией, сообщает USA Today.

По информации Reuters, стрелок – это молодой человек, примерно 20 лет, одетый в футболку с надписью «Star Wars» («Зведные войны»). Он был ранен полицией, как пытался перезарядить оружие, сообщает MSNBC со ссылкой на свидетелей.

Джон Шличер, один из свидетелей стрельбы, в интервью телеканалу MSNBC описал стрелка как «стройного человека», стрелявшего «прямо в нас», то есть в пассажиров, ожидавших свои чемоданы у багажной ленты.

Инцидент произошел в зоне получения багажа. Мотивы действий преступника неизвестны.

Reuters сообщает, что в данный момент сотрудники службы безопасности аэропорта собирают пассажиров в несколько безопасных местах.

Ари Флейшер, бывший пресс-секретарь президента США Джорджа Буша, заявил в Твиттере, что слышал выстрелы и «все бегут».

«Сейчас все кажется спокойным, но полиция не дает никому покинуть здание аэропорта – по крайней мере, там, где нахожусь я», – сообщил Флейшер.

На видеокадрах, снятых с вертолетов новостных агенств, можно увидеть сотни людей на взлетной полосе. Пострадавших доставляют в больницы.

Сенатор штата Флорида Билл Нельсон в интервью журналистам заявил, что у подозреваемого было обнаружено военное удостоверение на имя Эстебана Сантьяго. Пока не известно, принадлежит ли ему удостоверение. По словам Нельсона, мотив стрелка тоже еще предстоит установить.

Свидетели сообщили ABC News, что нападавший неоднократно кричал: «Я не еврей».