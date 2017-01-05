Полиция в Пенсильвании просит помощи у общественности штата помочь в розыске 32-летнего Анатолия Венскего, обвиняемого в развратных действиях по отношению к своим детям.

Как уже сообщал портал “Славянский Сакраменто”, житель Норт-Миддлтона (Пенсильвания) Анатолий Венский обвиняется в изнасиловании и развратных действиях в отношении малолетних детей с отягчающими обстоятельствами. По утверждению полиции, он вступал в сексуальный контакт с двумя малолетними детьми.

В браке с Анатолием Венским Лиза прожила 8 лет. У них появилось трое детей – 8-летние девочки-близнецы и мальчик, которому 4 года. Год назад Лиза ушла от своего мужа, который был обвинен в педофилии по отношению к своим детям.

31-летний Анатолий Венский обвинён в штате Пенсильвания, где ранее проживала семья, в сексуальных преступлениях – изнасиловании ребёнка, развратных действиях, развратных действиях в отношении ребёнка младше 13 лет, четырёх случаях растления малолетних и трёх случаях незаконного контакта с ребёнком.

Как удалось узнать корреспондету “Славянского Сакраменто”, Венский был арестован полицией Норт-Миддлтона 25 сентября 2015 года. Согласно документам суда, залог в размере 100 000 долларов был внесён в день ареста.

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“24 июля 2015 года я вошла в нашу супружескую спальню и обнаружила своего мужа, совершающего развратные действия с одной из моих дочерей. Я обратилась в Службу защиты детей, и в ходе расследования выяснилось, что это случилось не в первый раз, что девочки боятся его, и что ночью, пока я спала, он часто ходил в спальню девочек.

В тот день наши жизни изменились навсегда”, – рассказал мать-одиночка троих детей из Ванкувера, Лиза Венский “Славянскому Сакраменто”.

Венский описывается как 32-летний белый гражданин, имеющий зеленый цвет глаз. Цвет волос – коричневый. Его рост около 5” 8”, вес – 150 lbs. Часть зубов у него отсутствует. Местное отделение организации Crime Stoppers просит сообщить о его местонахождении по тел: (855) 628-8477.

За информацию о местонахождении подозреваемого преступника предложена денежная награда.

По словам представителей правоохранительных органов, Анатолий Венский может скрываться у своих родственников в следующих городах: Миллвилл, Нью-Джерси, Нью Кумберленд, Мекэниксбург, Боилинг Спрингс, Харрисбург или Карлисл.