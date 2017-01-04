Горная часть магистрали I-80, ведущей в Лейк-Тахо, была перекрыта среду после обеда в обоих направлениях ввиду выпавшего здесь снега. Водителей перенаправляют на 50-й хайвей. Из-за ливней планируют закрыть Национальный парк Йосемити.

Как сообщает Дорожная полиция Траки, также перекрыто движение на 89-й дороге, ведущей в Скво Вэлли.

Сотрудники дорожных служб не сообщают время восстановления дорожного движения.

Представители Национального парка Йосемити также чрезвычайно встревожены резким ухудшением погодных условий в регионе. По словам пресс-службы парка, учреждение будет закрыто, если данные метеослужб о ливнях подтвердятся.

Отметим, что калифорнийская метеослужба в Хенфорде и в Неваде выпустила предупреждение об очередной волне надвигающегося зимнего шторма. Особенно сильная буря ожидается в высокогорных районах хребта Съерра-Невады, где во вторник объявлено предупреждение о сходах лавин.