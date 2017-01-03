Открывшийся неделю назад в центре Сакраменто ресторан «Пушкин» немедленно стал пользоваться успехом. Почти сразу же после того, как заведение на Капитол-авеню впервые открыло двери для посетителей в 8 часов утра 27 декабря, к нему начали выстраиваться 40-минутные очереди.
Персонал ресторана успешно справился с наплывом полных энтузиазма посетителей, продолжавшимся всю неделю, пишет The Sacramento Bee.
Два блюда в меню, на которые владельцы ресторана возлагали большие надежды, посетители вначале проигнорировали. Это были шакшука (традиционная североафриканская и ближневосточная яичница с тостами и острым томатным соусом) и яйца «в мешочек» с икрой и тостами.
«Пушкин» привлек немалое количество вегетарианцев, но абсолютным лидером первой недели стал гамбургер – из настоящей говядины – на безглютеновой булочке.
Как сообщал ранее “Славянский Сакраменто”, по словам хозяев заведения Дэнни и Ольги Тернер, в ресторане будут подавать завтрак и бранч; кроме того в меню появятся сэндвичи и салаты без глютена. Хозяева заведения рассчитывают на многочисленных посетителей, которые работают в центре города либо посещают столицу Калифорнии с туристическими визитами.
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Как уже ранее писало издание “Славянский Сакраменто”, владельцы заведения Дэнни Тюрнер и Ольга познакомились семь лет назад, когда в жизни у молодых людей все было прекрасно и ничего не предвещало беды.
Как появился в Сакраменто ресторан “Пушкин”
После свадьбы Дэнни стал чувствовать себя неважно, постоянно жалуясь на резко ухудшившееся здоровье. Походы к врачам не увенчались успехом.
Однажды терапевт прописал мужчине обследование на аллергию. После проведения теста выяснилось, что организм Тюрнера не в состоянии переносить клейковину и молочные продукты. На семейном совете было решено прекратить закупку продуктов питания в обычных магазинах. Ольга стала готовить домашние блюда без вызывающих аллергическую реакцию белков. Например, выпекать домашнее печенье без клейковины.
Спустя год пара вздохнула с надеждой – Дэн снова обрел прежнюю форму. Однако на этом история не закончилась. Благодаря часам, проведенным за плитой, Ольга приобрела бесценный опыт приготовления диетической пищи, без состава глютена.
Однажды за завтраком Дэнни в шутку посоветовал своей супруге запатентовать изобретенный ею рецепт печенья. Спустя некоторое время супруги окрыли свое первое кафе в центре Сакраменто. Назвали его Pushkin Bakery в честь русского поэта Александра Пушкина. Дело в том, что Ольга приехала в США из России, когда ей было всего 4 года. Денниэл сделал предложение Ольге Моховой во время их поездки по России, где как он заметил, поэта очень уважали.
Новое расположение ресторана – здание 1800 на улице Capitol Avenue, буквально в несколько минутах ходьбы от Капитолия штата. Открытый в 2013 г. в центре Сакраменто ресторан вырос из вполне успешного диетического кафе “Пушкин” на 29-й улице в мидтауне. По версии местного издания Sacramento News & Review, лучшие выпечные изделия Сакраменто производятся в кафе “Пушкин”.
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В один из первых дней работы ресторана в квартале пропало электричество из-за врезавшегося в уличный столб автомобиля. Персоналу пришлось временно закрыть кухню, но те из посетителей, кто уже успел получить свой заказ, закончили обед без света.
Вторая неделя начнется во вторник с 8 утра. Сейчас «Пушкин» закрывается в 3 часа дня, но вскоре планируется продлить время работы до 4 часов.