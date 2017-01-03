Открывшийся неделю назад в центре Сакраменто ресторан «Пушкин» немедленно стал пользоваться успехом. Почти сразу же после того, как заведение на Капитол-авеню впервые открыло двери для посетителей в 8 часов утра 27 декабря, к нему начали выстраиваться 40-минутные очереди.

Персонал ресторана успешно справился с наплывом полных энтузиазма посетителей, продолжавшимся всю неделю, пишет The Sacramento Bee.

Два блюда в меню, на которые владельцы ресторана возлагали большие надежды, посетители вначале проигнорировали. Это были шакшука (традиционная североафриканская и ближневосточная яичница с тостами и острым томатным соусом) и яйца «в мешочек» с икрой и тостами.

«Пушкин» привлек немалое количество вегетарианцев, но абсолютным лидером первой недели стал гамбургер – из настоящей говядины – на безглютеновой булочке.

Как сообщал ранее “Славянский Сакраменто”, по словам хозяев заведения Дэнни и Ольги Тернер, в ресторане будут подавать завтрак и бранч; кроме того в меню появятся сэндвичи и салаты без глютена. Хозяева заведения рассчитывают на многочисленных посетителей, которые работают в центре города либо посещают столицу Калифорнии с туристическими визитами.

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