В Конгрессе намерены отменить программу Obamacare

Конгресс США

Республиканцы стремятся отменить инициированный Обамой закон, демократы предупреждают, что борьба будет упорной, передает Голос Америки.

Во вторник открывается новая сессия контролируемого республиканцами Конгресса, и, как ожидается, законодатели начнут свою работу с обсуждения планов по реализации объявленной избранным президентом США Дональдом Трампом программы сокращения налогов и смягчения норм финансового и экологического регулирования.

20 января Трамп вступит в должность, и законодатели-республиканцы надеются быстро приступить к работе по приоритетным для них вопросам, блокированной на протяжении восьми лет пребывания демократа Барака Обамы в Белом доме.

Начиная с 8 ноября, когда республиканец Дональд Трамп был избран президентом, он открыто заявлял о том, что намерен быстро ввести в действие предложения, высказанные им в ходе предвыборной кампании, об упрощении налогового кодекса, снижении налогов на корпорации, а также об отмене инициированного Обамой закона о медицинском страховании – Obamacare.

Республиканцы давно стремятся к отмене Obamacare, настаивая на том, что закон не работает и, кроме того, препятствует созданию новых рабочих мест.

Во вторник Трамп вновь подверг критике этот закон, написав в «Твиттере»: «Люди должны помнить, что ObamaCare просто не работает, и его невозможно себе позволить».

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Ведущие демократы в Конгрессе предупредили в понедельник, что за Obamacare развернется ожесточенная борьба.

«Мы будем бороться так же решительно, как всегда, чтобы защитить Закон о доступном здравоохранении», – заявил высокопоставленный конгрессмен-демократ Стени Хойер.

В среду Барак Обама проведет встречу с демократами в Конгрессе, чтобы обсудить, как отразить атаки республиканцев на Obamacare.

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