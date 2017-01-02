Элизабет Выскрибова появилась на свет 0:26 1 января в медицинском центре Kaiser Permanente в Розвилле, сообщает The Sacramento Bee. Первый ребенок, родившийся в этом году в регионе Сакраменто, спутал планы родителей по встрече Нового года. Но они, судя по всему, ничего не имеют против.



Фото: The Sacramento Bee, KCRA

В 0:26 1 января в медицинском центре Kaiser Permanente в Розвилле у 22-летней Анжелы Выскрибовой родилась дочка Элизабет весом 6 фунтов 10 унций (3000 г). Малышка Элизабет появилась на свет на месяц раньше срока. По словам родителей, девочку ожидали 6-го января, сообщает телеканал KCRA.

Когда будущая мать и ее муж, 26-летний банковский сотрудник Кирилл Выскрибов, собирались на новогоднюю вечеринку в доме родителей Анжелы, неожиданно выяснилось, что у Элизабет были на этот день другие планы. Кирилл и Анжела поняли, что могут стать родителями раньше, чем ожидали.

«Я не думала, что это отходят воды, – рассказывает Анжела, которая работает ассистентом стоматолога. – Но он настоял: “Собирайся, мы едем в госпиталь”».

Пара приехала в медицинский центр около 6:30 вечера в субботу. Примерно через шесть часов родилась Элизабет.

«Это было так быстро и неожиданно, – говорит Анжела. – Схватки начались минут за десять до Нового года».

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К 12:30 дня она чувствовала себе достаточно хорошо, чтобы дать интервью журналистам. Элизабет стала первым ребенком Анжелы и Кирилла.

«Я рад тому, как все получилось, – говорит Кирилл Выскрибов. – Все здоровы и счастливы».

Каждый раз, когда в госпитале Розвилла появляется на свет малыш, система трансляции играет мелодию колыбельной.

«Наша цель – сделать так, чтобы роженицы чувствовали себя как дома, – говорит сотрудница госпиталя Джин Конри. – Мы стараемся создать как можно более спокойную обстановку для матери и отца, потому что знаем, как они волнуются».

По словам Конри, в 2016 году в медицинском центре Kaiser Permanente в Розвилле появились на свет 5 920 детей, пишет The Sacramento Bee.