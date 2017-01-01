Калифорнийцы вскоре порадуются снижению налогов, что случается нечасто. Ставка налога штата с продаж упадет на четверть процентного пункта с 1 января – даты истечения срока временного повышения налога, за который избиратели проголосовали четыре года назад.

С началом года налоговая ставка штата вернется к 7,25%. Однако многие местные юрисдикции взимают свои собственные налоги с продаж, так что большинство калифорнийцев на самом деле будут платить больше этой величины.

Например, для жителей столицы штата налог будет составлять 8,25%, а для остальной части округа Сакраменто – 7,75%, пишет The Sacramento Bee.

Снижения ставки налога с продаж ждали уже давно. В ноябре 2012 года избиратели Калифорнии проголосовали за закон «Proposition 30», который временно увеличивал ставки подоходного налога и налога с продаж.

В прошлом месяце был принят закон «Proposition 55», который продлевал повышенный подоходный налог еще на 12 лет. Однако о налоге с продаж в этом законе ничего не говорилось, поэтому он будет снижен до прежнего уровня.

Читать также: Житель Сакраменто Николай Монастырский нелегально использовал студенческие визы в США

Напомним, что с 1-го января 2017 года в Калифорнии будут действовать новые правила использования смартфонов за рулем автомобилей. Кроме того, повысится порог минимальной зарплаты, а также будет отменен срок давности за изнасилование.