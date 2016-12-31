Как сообщает представитель Национальной метеорологической службы в Сакраменто, в первый день 2017 года в непосредственной близости от Сакраменто ожидается снег. В столице прогнозируют минусовую погоду.

Согласно прогнозу погоды специалистов, снег выпадет в районе города Аубурн, Плейсервилл, Шингл-Спрингс, Грэсс Вэлли и в других городах предгорья Сьерры-Невады.

Снег также обещают на протяжение грядущей недели в Лейк-Тахо, Траки и Йосемити.

В Сакраменто также ожидается зимняя буря, однако непогода принесет лишь легкий дождь. Температура воздуха в столице Калифорнии составит около 30 градусов по Фаренгейту (-1 по Цельсию).

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Погода в Сакраменто на сегодня остается плюсовой – 41℉ выше нуля (5 ℃).