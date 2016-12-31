Одна из главных автомобильных артерий, соединяющих Южную Калифорнию с Центральной закрыта дорожной полицией из-за разыгравшейся на перевале Грейпвайн снежной бури. В районе населенного пункта Гормен зафиксировано обильное количество снега.

Фото: CHP

Как сообщает пресс-служба Дорожной полиции Калифорнии, из-за выпавшего снега магистраль Interstate 5 перекрыта в области населенного пункта Гормен.

Сообщается, что накануне Нового года в округе Керн выпало до 6 дюймов снега. Между тем, в Сан-Диего городские улицы затоплены дождевой водой.

Власти сообщают, что дорожная магистраль будет открыта до полуночи.