Землетрясение в Южной Калифорнии: около сотни небольших подземных толчков зарегистрировано на границе США и Мексики накануне Нового года. О разрушениях не сообщается.

Как передают специалисты Геологической службы США, серия землетрясений магнитудой до 4 баллов произошла в районе границы США и Мексики.

Колебания земной коры были зафиксированы Калифорнийским технологическим институтом в районе озера Солтон на юге Калифорнии.

Самым крупным толчком стал афтершток силой 3.9 балла по шкале Рихтера. Эпицентр колебаний находился на расстоянии 125 миль на восток от Сан-Диего и всего 20 милях от мексиканской границы.

Ранее на севере штата произошла серия землетрясений силой до 6 баллов.