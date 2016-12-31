Русская диаспора в Сакраменто отреагировала на санкции против России. Один из лидеров сообщества русскоязычных иммигрантов Сакраменто Флорин Чурюк назвал санкции президента Обамы против России, введенные за кибератаки с целью повлиять на результаты выборов, оправданиями проигравшего.

Флорин Чурюк – исполнительный директор Славянского общественного центра. По его словам, русская диаспора в Сакраменто и многие славяне по всей стране поддержали Дональда Трампа за его позицию по вопросам семьи, религиозной свободы и упрочнения мирового статуса Америки. Чурюк сказал, что российские дипломаты знают его как человека, обладающего влиянием в сообществе иммигрантов.

«Я не получал никаких звонков, не получал никаких писем, не получал никаких требований; люди в моем сообществе голосовали как американские граждане», – в интервью телеканалу FOX сказал он.

По словам Чурюка, ему неизвестно, что именно ФБР, ЦРУ и другие разведывательные агентства знают о кибератаках, но он слышал множество нападок на Трампа после его победы.

«Вопрос вот в чем: действительно ли Россия вмешалась в американские выборы, или мы просто копаемся в грязном белье, потому что нам не понравилась победа Трампа?» – сказал Чурюк.

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Чурюк опасается, что ухудшение дипломатических отношений может сказаться на иммигрантах, которые поддерживают связь с друзьями и родственниками за границей. Он надеется, что после вступления на пост Дональд Трамп сможет сгладить противоречия между США и Россией.

Что же касается обвинений в том, что Россия стремится внести раскол в американскую политику, то, по мнению Чурюка, Дональд Трамп не может попасть под влияние президента России Владимира Путина.

Напомним, что уходящей администрацией Барака Обамы были введены новые санкции против России и ряда ее высокопоставленных граждан. Накануне Нового года около сотни дипломатов и членов их семей были выдворены с территории США за шпионскую деятельность.

Как утверждает портал SF Like, подобная участь настигла 11 дипломатических работников Генерального консульства РФ в Сан-Франциско.

Отметим, что в согласно последним результатам переписи, свыше 20 000 жителей округа Сакраменто родились в России.