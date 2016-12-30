Как сообщил федеральный прокурор Пол Дж. Фишман, автодилер из Нью-Джерси Сергей Капустин был обвинен в обмане более 140 граждан России, которые являлись клиентами его фирмы по продаже автомобилей.

47-летний Сергей Капустин из Уорминстера, штат Пенсильвания, был арестован агентами ФБР в четверг 29-го декабря. Он обвиняется в мошенничестве с денежными переводами и сговоре с целью совершения мошенничества с денежными переводами. Сегодня днем он предстанет перед судьей Джозефом А. Диксоном в федеральном суде Ньюарка.

Согласно документам суда и показаниям обвинения:

Капустин являлся владельцем и президентом компаний «Global Auto Group», «Effect Auto Sales» и «G Auto Sales», находящихся в Элизабет, штат Нью-Джерси. Фирма «Global Auto Group» покупала и продавала подержанные автомобили, типично престижных моделей, классифицированные как списанные.

С января 2011 по декабрь 2014 Капустин совершал мошеннические сделки с целью обмана покупателей, которые в основном проживали в России, Украине и cтранах бывшего Советского Союза. У Капустина были вебсайты на русском языке, предлагающие к продаже престижные автомобили, включая «Mercedes» и «Lexus», по ценам ниже рыночных.

Читайте также: В Канзасе дальнобойщика из Узбекистана обвинили в терроризме

Покупателям предлагалось внести полную предоплату, после чего автомобили должны были быть отправлены в Финляндию, откуда их легко доставить в Россию. Вебсайты Капустина были рассчитаны на покупателей-славян, которые считали, что совершают выгодную сделку, и доверяли своему соотечественнику.

После того, как деньги покупателей оказывались на банковских счетах Капустина, они получали различные отговорки и оправдания задержек поставки. Покупатели не знали, что в большинстве случаев Капустин даже не владел продаваемыми автомобилями. В конце концов покупателям предлагались другие машины, зачастую в худшем состоянии и обремененные дополнительными расходами по хранению и транспортировке.

Простодушные покупатели, пытаясь получить хоть что-то за уже потраченные деньги, часто посылали ему дополнительные средства, но машин так и не видели. Те же автомобили, которые все-таки доходили до Финляндии, оказывались приобретенными на ликвидационных аукционах машинами, затопленными морской водой и непригодными к эксплуатации. Утверждается, что таким образом Капустин присвоил около $2 млн.

Максимальное наказание за преступления, в которых обвиняется Капустин, составляет 20 лет тюремного заключения и штраф в размере $250 000.