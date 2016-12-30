Слухи о Сакраменто как столице сексуального рабства преувеличены – тем не менее, оно существует и распространено, о чем свидетельствуют аресты, проведенные на днях в Элк-Гров после того, как услышанный водителем такси Uber разговор пассажиров возбудил в нем подозрения.

Напомним, что на днях в пригороде Сакраменто была задержана пара сутенеров, которая подозревается в торговле людьми. Сутенеров сдал полиции водитель Uber, подвозивший пару преступников к отелю, где те крышевали малолетнюю проститутку.

Часто цитируемая статистика из неизвестного источника, которая помещает Сакраменто на второе место в стране по сексуальной торговле людьми, ничем не подтверждена, говорит сотрудник ФБП Джина Суонки.

«Мы ничем не отличаемся от других городов, – в эфире телеканала ABC поясняет она. – Процветает ли здесь торговля людьми? Нет. Существует ли она? Да, существует».

По мнению Суонки, слухи о Сакраменто как о столице сексуального рабства возникли несколько лет назад после полицейской операции, в которой офицеры полиции Сакраменто произвели второе по величине количество арестов среди участвовавших в ней городов.

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Она неоднократно встречала эту статистику, но официальный ее источник нигде не упоминался. Наконец в поисках происхождения этих слухов она наткнулась на отчеты о полицейской операции по борьбе с торговлей людьми, в которой Сакраменто и занял второе место.

Тем не менее, отметила Суонки, зачастую бывает затруднительно точно оценить уровень проституции и количество вовлеченных в нее против своей воли.

В любом случае, хотя Сакраменто и не является раем для работорговцев, торговля людьми все-таки имеет место, как в городах, так и в сельской местности.

Представитель Национального центра по борьбе с торговлей людьми рассказала, что многие имеют неверные представления о том, что представляет собой это явление. Например, часто считается, что так называется перевозка работников секс-индустрии с места на место. На самом деле жертвой торговли людьми становятся не только привезенные откуда-то, но и местные женщины.