В ночь со вторника на среду жители Сакраменто ощутили непонятные колебания и вибрации в своих домах. В соцсетях люди пишут, что у многих затряслись стены и мебель.

Пользователи Фейсбука сообщают о непонятных колебаниях, произошедших около полуночи.

Согласно информации Геологической службы США, землетрясение магнитудой 5.8 балла произошло в районе города Хоторн штата Невада в 12:18 ночи. Эпицентр землетрясеня находился на поверхности земли, сообщает LA Times.

Сильные подземные толчки ощущались на всей территории штата Невада, а также в Калифорнии – Сакраменто, Фресно и других городах.

Сообщается об афтершоке силой 5.7 балла, который был зафиксирован рядом с населенным пунктом Хоторн в 12:22. Спустя 20 минут был зафиксирован третий толчок силой 3 балла по шкале Рихтера в области невадского населенного пункта Фаллун, который находится в часе езды от города Рино. Четвертый удар пришелся на 12:48 утра и находился на расстоянии 120 миль от озера Тахо на юго-восток. Последний толчок измеряется силой 3.5 балла. И наконец, пятый афтершок (3.9 балла) случился в регионе около часа ночи.

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Кроме того, сотрудники Геологической службы США сообщили о землетрясении магнитудой 3.6 балла в двух километрах от калифорнийского города Бриджпорт, который располагается на границе двух штатов.

О разрушениях и жертвах не сообщается.