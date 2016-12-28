Калифорния, возможно, пошлет больше солдат в Украину

Национальная гвардия Калифорнии недавно приветствовала в своих рядaх контингент украинских военных, приехавших по программе двустороннего обмена опытом, пишет сайт Military.com.



Фото: Joshua Leonard

Как пишет портал военных новостей, члены вооруженных сил Украины, которые продолжают вести боевые действия с поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточной части своей страны, недавно посетили расположение Национальной гвардии Калифорнии, чтобы узнать больше о западной практике ведения войны.

Командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенант Юрий Аллеров и его штаб в ноябре провели тур по тренировочной базе Кемп-Робертс в центральной Калифорнии, в котором отрабатываются действия именно в той городской обстановке, в которой привыкли сражаться украинские войска.

Подполковник Джон Сипманн, директор стратегического планирования военного департамента Калифорнии, сообщил в телефонном интервью сайту Militrary.com, что его украинские коллеги посещают США примерно пять раз в год, а калифорнийские гвардейцы совершают в восемь раз больше поездок на Украину – а в 2017 году, возможно, будут ездить еще чаще.

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По его словам, украинская армия «очень похожа на нашу Гвардию тем, что на нее возложены как военные задачи, так и действия в чрезвычайных ситуациях».

Как повернется диалог с Украиной и военное сотрудничество между двумя странами при администрации Трампа, остается неизвестным.

Американские и украинские политики – такие как сенатор Дик Дурбин (демократ из Иллинойса), сенатор Роб Портман (республиканец из Огайо) и вице-премьер кабинета министров Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе – выразили обеспокоенность тем, что продолжающаяся на востоке Украины война может не получить должного внимания администрации Трампа.

Национальная гвардия Калифорнии налаждила «прямой контакт» по обмену практическим опытом с военными летчиками Украины, говорит Сипманн.

Несколько пилотов Гвардии «неоднократно» побывали на Украине с тех пор, как Соединенные Штаты начали оказание помощи армии Украины после аннексии Крыма и начала конфликта между украинскими силами и сепаратистами в 2014 году, сказал он.

В 2015 году генерал-майор Дэвид Болдуин, генерал-адъютант Национальной гвардии Калифорнии, побывал в столице Украины Киеве, где передал украинским вооруженным силам каски, противогазы и другое снаряжение.

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Около десятка летчиков из 144-го звена истребителей Фресно также посетили прошлой весной украинскую столицу. В это же время сотни летчиков 144-го звена с истребителями F-15 приняли участие в операции «Атлантическая решимость» в Европе, чем США продемонстрировали союзникам по НАТО верность своим обязательствам.

Останутся ли истребители на территории Украины для тренировок, остается неясным, заключает автор статьи. Пока американские наземные войска обучают украинских солдат в тренировочном центре в Яворове, они делают это в порядке ротации.