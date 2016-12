Одно из несомненных достоинств Сакраменто – близость озера Тахо. Если отдых в Сакраменто вас не удовлетворяет и вы хотите дать своим детям поиграть в снегу, то найдете множество подходящих мест по Highway 50 или Highway 80. Перед вами список альтернатива дорогих лыжных курортов региона.



Adventure Mountain

21200 Hwy 50

South Lake Tahoe, CA 96151

(530) 577-4352

На сорока акрах зимней страны сказок Adventure Mountain достаточно места и для катания с ухоженного склона, и для игр в снегу. Можно слепить снеговика, а можно скатиться по одному из спусков, выбрав подходящий по уровню сложности – «начинающий», «средний» или «опытный».

Blizzard Mountain

1111 Sierra at Tahoe Rd.

Twin Bridges, CA 95735

(530) 659-7453

Часы разботы: 10 a.m. – 4:30 p.m., (будни), 9 a.m. – 5 p.m. (выходные)

Скатитесь на гигантском «пончике» по одному из двух спусков для тюбинга, оборудованных стартовой площадкой и насыпью для плавной остановки. Подняться обратно на гору проще простого – расслабьтесь и отдыхайте, пока трос не вытянет санки на стартовую площадку!

Для отдыха без долгих приготовлений садитесь в машину и приезжайте в Playland, советуют журналисты из CBS. Склон для тюбинга, расположенный на дальнем конце парковки лыжного курорта Boreal, предлагает аренду качественного оборудования, легкий подъем вверх по склону с помощью транспортера и широкие спуски без неровностей и препятствий. Playland больше подходит для детей старшего возраста, потому что кататься на коленях у взрослых не разрешается.

Hansen’s Snow Tube and Saucer Hill

1360 Ski Run Blvd.

South Lake Tahoe, CA

(530) 544-3361

Часы работы: ежедневно с 9 утра до 5 вечера

Цена билета: $10 для посетителей в возрасте 5 лет и старше, бесплатно для детей до 4 лет включительно (в сопровождении взрослого с билетом). Прокат надувных санок и тарелок включен в стоимость.

Этот гладкий 400-футовый спуск, расположенный в тени лыжного курорта Heavenly Valley, стоит своих денег. Высокие барьеры, насыпь для остановки и тропинка для подъема обратно на гору понравятся и детям, и взрослым. Санки выдаются напрокат, а на сдвоенных спусках можно устраивать гонки.

Playland Tubing at Boreal Ridge

19749 Boreal Ridge Rd

Soda Springs, CA 95728

(530) 426-3666

Сэкономить деньги на зимнем отдыхе в Сьерре поможет абонемент Sno-Park, действительный в государственных парках Калифорнии. Абонемент на один день стоит всего $5, на весь сезон (с 1 ноября по 30 мая) – $25.