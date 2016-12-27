По данным Washington Post, ответная реакция может включать как публичные санкции, так и тайные кибероперации, сообщает Голос Америки.

Администрация Обамы завершает формирование пакета санкций и мер дипломатического воздействия, направленных на то, чтобы наказать Россию за попытки вмешательства в ход выборов в США в 2016 году, сообщает газета Washington Post.

Представители правительства США сообщили газете, что ответные меры будут, вероятно, включать тайные кибероперации.

Объявление о публичных мерах может быть сделано уже на этой неделе, сообщает газета.

Задержка с объявлением является результатом внутренних дискуссий о том, как лучше всего использовать указ 2015 года, дающий президенту право вводить санкции против иностранных субъектов, которые осуществляют кибератаки против США, говорится в статье.

Указ, изданный в апреле 2015 года, позволяет министерству финансов замораживать активы физических лиц и организаций, использовавших цифровые технологии для нанесения ущерба критической инфраструктуре США или в целях экономического шпионажа.

«Нужно, чтобы вы могли сказать, что, во-первых, инфраструктура обеспечения выборов относится к критической инфраструктуре, и, во-вторых, что русские действительно нанесли ей ущерб, – заявил Washington Post высокопоставленный представитель администрации. – Это две высокие планки».

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Администрация публично связала российскую разведку с атаками на Национальный комитет Демократической партии и другие политические структуры, а также взломом личной переписки руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты.

В распоряжении администрации Обамы есть и ряд других возможных мер, каждая из которых связана с определенными рисками, указывает Washington Post.

Хотя уголовное преследование является одной из таких мер, ФБР пока не собрало достаточно улик для возбуждения дела, утверждают чиновники, на которых ссылается газета.

Пакет ответных мер также направлен на то, чтобы удержать Россию от проведения подобных операций по оказанию влияния в будущем, говорят официальные лица.

«Я в равной мере обеспокоен и тем, что случилось с нами в ходе выборов, и тем, что будет с нами в будущем, – заявил второй чиновник Washington Post. – Я твердо уверен, что русские и другие скажут, мол, это хорошо сработало в 2016 году, поэтому давайте продолжим. А мы проводим выборы каждые два года».