Согласно статистике за четвертый квартал, доступность жилья в Сакраменто опустилась до самого низкого уровня за последние восемь лет. Медианная цена дома составила $305 000, на 12% выше, чем год назад.

«Цены по-прежнему растут на 10% в год и больше. Но зарплаты за последний год увеличились всего на 1%, – говорит Дарен Бломквист из аналитической компании ATTOM Data Solutions. – С первого квартала 2012 года цены на жилье в округе Сакраменто выросли на 103%. Зарплаты просто не успевают за ними».

Специалисты компании оценили индекс доступности жилья в Сакраменто в 100 баллов, то есть как соответствующий историческим нормам. Но это наинизшее значение данного индекса со второго квартала 2008 года.

По словам Бломквиста, в следующем году этот индекс может упасть ниже 100, передает Capital Radio.

«Если рост цен и низкие темпы роста зарплат сохранятся, то индекс доступности жилья в округе Сакраменто быстро упадет ниже исторических норм», – сказал он.

По теме: Рынок недвижимости в Сакраменто станет крупнейшим в стране

По данным статистики, житель округа со средним уровнем доходов, приобретая дом, вынужден тратить 42% своей зарплаты на ежемесячные платежи по ипотеке. Средний показатель по стране составляет 34%. Около пяти лет назад, в период спада местного рынка недвижимости, эта цифра для округа Сакраменто была в районе 22%.