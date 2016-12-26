В непосредственной близости от здания консульства Российского Федерации в Сан-Франциско обнаружен бесхозный газовый баллон. Весь район был оцеплен в понедельник утром, полиция вела спасательную операцию.

Фото: Mark Matthews

Как сообщает SF Like со ссылкой на телеканал NBC, команда саперов полицейского управления Сан-Франциско проводит операцию по ликвидации подозрительного предмета на улице по адресу 2790 Green Street, Pac Heights, где располагается Консульствo России в Сан-Франциско.

Сообщение о подозрительном объекте поступило в полицию города в понедельник около 8 часов утра, передает телеканал ABC.

После обследования находки саперы пришли к заключению, что предмет не представляет опасности окружающим.

SF Like напоминает, что на прошлой неделе Генеральное Консульство России в Сан-Франциско было блокировано группой протестующих против участия РФ в военных действиях в Сирии.