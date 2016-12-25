В декабрьском послании избранному президенту США российский лидер выразил надежду на улучшение отношений двух стран, передает Голос Америки.

Как сообщают американские СМИ, президент России Владимир Путин в письме к избранному президенту Дональда Трампа в начале этого месяца выразил желание «восстановить рамки двустороннего сотрудничества» с США.

В письме, обнародованном переходной администрацией в пятницу, лидер России поздравляет Трампа с Рождеством и Новым годом, а также высказывает надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния.

По словам президента России, он уверен, что, после вступления в должность нового президента Соединенных Штатов, страны смогут – действуя конструктивно и прагматично – предпринять реальные шаги по восстановлению рамок двустороннего сотрудничества в различных областях, а также перевести уровень сотрудничества между ними на международной арене на качественно новый уровень.

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Дональд Трамп, в своем заявлении, назвал письмо «очень хорошим» отметив, что высказанные там «суждения совершенно правильные».

«Я надеюсь, что обе стороны смогут реализовать эти идеи и нам не придется идти другим путем», – подчеркнул он.

Ранее лидеры Демократической партии и администрация Обамы обвинили Путина во вмешательстве в выборы в США, с целью добиться поражения кандидата от демократов и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которая, по мнению аналитиков, выступала за более жесткий курс по отношению к российскому руководству.

Ранее сообщалось о поздравлении Мишели и Барака Обамы с Рождеством и Новым 2017 Годом.