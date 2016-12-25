Барак и Мишель Обама поздравляют американцев с Рождеством

В своем обращении к стране президент США и первая леди напомнили о ценностях, вечных для всех людей, передает Голос Америки.

В своем еженедельном обращении президент Обама и первая леди в субботу пожелали всем американцам счастливого Рождества и прекрасных зимних праздников от имени всей своей семьи, включая двух своих собак – Бо и Санни. Первая чета вспоминала вслух о последних 8 годах, на протяжении которых они «имели честь служить американскому народу» и о том прогрессе, которого им удалось достичь за это время.

«Вместе мы вышли из самого тяжелого экономического кризиса за последние 80 лет и достигли того, что безработица находится на самом низком уровне за последние 9 лет. Мы обеспечили медицинской страховкой еще 20 миллионов американцев и предоставили новые средства защиты людям, уже имеющим страховку. Мы сделали Америку более уважаемой во всем мире, приняв на себя роль лидера в деле сохранения этой планеты для наших детей, и многое, многое другое», – отметил президент.

Первая чета напомнила американцам о том, что заповедано нам Христом со времен Рождества, – о безграничной любви, сострадании и надежде.

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«Мы должны относиться к другим так, как хотели бы, чтобы относились к нам. Мы должны ухаживать за больными … кормить голодных … гостеприимно встречать незнакомцев… независимо от того, откуда они и во что они верят», – отметила первая леди.

В свою очередь президент Обама подчеркнул, что эти ценности универсальны, как для христиан, так и для представителей других религий, а также для неверующих американцев.

Завершая свою речь, президент и первая леди поблагодарили всех военных за верную службу стране, подчеркнув, что высоко ценят те жертвы, которые им приходится приносить во имя безопасности всех американцев. Барак и Мишель Обама призвали во время праздников поддержать военнослужащих, ветеранов и их семьи.