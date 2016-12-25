Американский врач погибла при крушении ТУ-154 над Черным морем

Врач Елизавета Глинка, также известная как Доктор Лиза, разбилась на борту Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, сообщает BBC. По информации Википедии, Глинка имела американское гражданство.

Врач Елизавета Глинка, также известная как Доктор Лиза, специализировалась на оказании помощи самым незащищенным слоям населения. Она участвовала в политической жизни, ее работа вызывала немало споров. Но даже оппоненты всегда уважали ее за смелость и открытость.

Как сообщили коллеги Глинки, она летела в Сирию, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь Тишрин в Латакии.

Mинистерство обороны России сообщило, что военный самолет, на борту которого находились 92 человека, включая артистов популярного военного ансамбля, потерпел крушение над Черным морем вскоре после вылета из Сочи.

Официальные лица сообщают, что обломки самолета и некоторые тела были обнаружены у российского побережья. Основная часть фюзеляжа была обнаружена в полутора километрах от побережья на глубине около 70 метров.

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Ту-154 исчез с радаров через несколько минут после вылета из Сочи в 5:40 утра по московскому времени. Самолет направлялся на военно-воздушную базу в Сирии.

По словам официальных лиц, прямые свидетельства возможного теракта отсутствуют, однако вероятность того, что катастрофа могла быть результатом преступной деятельности, полностью не исключается. По словам официальных лиц, пилоты не подавали сигналов бедствия, пeредает Голос Америки.

Елизавета Глинка родилась в Москве в семье военного и врача-диетолога в 1962 году. По специальности Глинка была детским реаниматологом-анестезиологом.

В 1986 году Елизавета эмигрировала в США с мужем, американским адвокатом русского происхождения Глебом Глебовичем Глинкой. В 1991 году получила второе медицинское образование по специальности «паллиативная медицина» в Дартмутской медицинской школе Дартмутского колледжа. Согласно информации, размещенной в Википедии, имеет американское гражданство. Живя в Америке, познакомилась с работой хосписов, отдав им пять лет.

Некоторое время Глинка с мужем проживала в Киеве, где в 1999 году основала первый хоспис. Он работал при Онкологической больнице города.

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В 2007 году Глинка основала в Москве благотворительный фонд “Справедливая помощь”. Подопечными фонда были онкологические больные, малообеспеченные больные неонкологического профиля, бездомные.

Во время вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах Глинка неоднократно ездила на территории, контролирующиеся пророссийскими вооруженными формированиями.

Глинка возила медикаменты и оказывала помощь детям, проживающим на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Часть этих детей она затем вывозила в Россию для оказания срочной медицинской помощи. Эта деятельность Глинки сопровождалась рядом дискуссий и скандалов.

За две недели до крушения самолета Глинка получила из рук Путина Государственную премию России за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности.