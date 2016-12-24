Зимний шторм принес снег в Южную Калифорнию

Сильный шторм принес в отдельные районы южной Калифорнии рекордные дожди. Участок автотрассы Interstate 5 у города Грейпвайн закрылся из-за снегопада.

Фото: LA Times, CHP



Дорожный патруль Калифорнии сообщает, что оба направления Interstate 5 были перекрыты в районе Паркер-роуд.

Шторм стал второй погодной системой, обрушившей проливной дождь на страдающий от засухи регион. В отдельных районах уровень осадков составил 1 дюйм (25 мм) и выше. Всего, как сообщает Национальная метеорологическая служба, в декабре в Лос-Анджелесе выпало 4,08 дюйма (104 мм) осадков, что на 265% выше нормы. Это рекордное количество за последние шесть лет.

Новые рекорды за день были отмечены в международном аэропорту Лос-Анджелеса – 0,96 дюйма (24 мм), аэропорту Лонг-Бич – 1,07 дюйма (27 мм) и Камарилло – 1,6 дюйма (41 мм). В горных регионах Сан-Диего (Маунт Лагуна, Пайн Вэлли, Паломар Маунтейн) выпало от 6 до 18 дюймов снега, сообщает Fox. Снег также был зафиксирован в горах Сан-Бернардино.

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Южная Калифорния на протяжении нескольких лет испытывала засушливые условия, и две штормовые системы были встречены с радостью. По мнению некоторых экспертов, они являются предвестниками влажной погоды в середине зимы, передает LA Times.

Ранее сообщалось о распространившихся по всему штату заморозках и, что накануне Рождества ожидается сильный снегопад в горах Северной Калифорнии.