Ассамблея Калифорнии недавно объявила, что 67-летний буддистский священник Боб Осита станет капелланом Ассамблеи на период сессии 2017-2018 гг. На этот срок священник станет духовным отцом калифорнийских законодателей.

Фото: Paul Kitagaki Jr. | Sacramento Bee

Осита на протяжении 32 лет был главой буддистского храма Дзёдо-синсю в Сакраменто, который был основан иммигрантами из Японии в 1899 году. Священника, известного как «преподобный Боб», полюбили за его оптимизм, мудрость и близость к своим прихожанам, пишет The Sacramento Bee.

Осита вырос в Сан-Франциско и воспитывался в буддистской вере, но в молодости отошел от религии. Он вернулся к буддизму, будучи студентом Университета Беркли. После того, как он не смог объяснить основы буддизма своим сокурсникам, он начал изучать эту религию «не из любопытства, но от стыда».

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В дальнейшем он получил сан священника в Японии и был главой храма в Лос-Анджелесе, прежде чем переехать в Сакраменто.