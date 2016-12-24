Американские СМИ сообщают об усилении охраны территорий вокруг церквей различных конфессий во время Рождественских праздников. По сообщениям прессы, правоохранительные органы обеспокоены угрозами, которые поступают в эти дни от террористической группировки «Исламское государство».

Фото: Reuters

Напомним, что «Исламское государство» составило список с адресами тысяч церквей в США и призвало своих сторонников атаковать их в канун Рождества, говорится в сообщении в принадлежащей этой организации группе «Секреты джихадистов» в социальных сетях.

В свою очередь, как сообщает Reuters, в Италии были усилены меры безопасности после того, как итальянская полиция в пятницу застрелила Аниса Амри, гражданина Туниса, предположительно, совершившего теракт в Берлине в минувший вторник.

Амри был убит, когда во время рутинной проверки, проводимой полицейским патрулем на одной из дорог, недалеко от Милана, начал угрожать полицейскому пистолетом. Предполагаемый преступник свободно передвигался по Европе, пользуясь открытыми границами в Шенгенской зоне. В данный момент следствие пытается установить возможные контакты Амри в Италии.

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Меры безопасности в связи с рождественскими мероприятиями были также усилены во Франции, Великобритании и Германии. Все эти страны в недавнем прошлом также становились объектами нападений. Особое внимание уделяется местам скопления туристов и густонаселенным районам.

Власти Рима запретили въезд в центр города фургонов и грузовиков, в городе дежурят усиленные наряды полиции.

В Ватикане, где папа Франциск проводит мессу, посвященную сочельнику в базилике Святого Петра в субботу вечером, полицейские машины и военные джипы были выставлены через каждые 100 метров друг от друга вдоль близлежащих улиц.

Безопасность также была усилена в центре Милана и других итальянских городов, особенно вблизи крупных церквей, где проходят рождественские службы.