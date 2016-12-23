Многодетная семья просит помощи на лечение 6-летнего мальчика

В четверг шестилетний мальчик Джонни Татаринов из Хэппи-Вэлли в Орегоне попал в госпиталь после того, как врезался в столб, катаясь на санках. Джонни и его сестра Алена Татаринова решили скатиться на санках с холма на Юго-восточной 132-й авеню.

«Мы спускались очень быстро, было не видно, куда мы едем, – в интервью телеканалу KATU рассказывает Алена. – Мне показалось, что мы проедем мимо столба, а в следующую минуту мы разбились».

Алена не помнит момента столкновения. По ее словам, она получила сотрясение мозга. Джонни ударился головой о фонарный столб и был доставлен в госпиталь.

Сюзанна Татаринова, другая сестра Джонни, говорит, что у Джонни отек мозга и он помещен в искуственную кому.

Сестры отзываются о Джонни как о заботливом мальчике, всегда готовом помочь. Некоторые из 12 братьев и сестер зовут его «Доктор Джонни».

По словам родственников, Джонни, возможно, пробудет в госпитале еще несколько недель или даже месяцев. Родители регулярно навещают его. Пострадавшей семье оказывают поддержку соседи.

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Врачи говорят, что когда Джонни придет в себя, ему потребуется пройти курс реабилитации. Медицинская страховка не покрывает всех расходов, поэтому семья просит помощи на YouCaring, чтобы вернуть мальчика.