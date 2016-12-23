Следуя ежегодной традиции, славяно-американская церковь Impact в Сакраменто приглашает жителей округа отпраздновать Рождество в семейной атмосфере.

По словам руководителей религиозной организации, во время праздничного общения, которое запланировано на грядущее воскресенье, каждому посетителю церкви будет вручен рождественский подарок.

“Если в это праздничное время вы остались одинокими, никто вам не оказал внимание или вам негде провести рождественское время, посетите нашу общину, здесь вам будут рады, – сказал пастор церкви “Импакт” в Сакраменто Владимир Ярмолюк. – Всех ждут праздничные угощения, горячие напитки, общение и колядки!”