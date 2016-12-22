Большинство русскоязычных иммигрантов из Бруклина, опрошенных на прошлой неделе корреспондентами Ассошиэйтед Пресс, не верят утверждению ЦРУ о том, что российские хакеры повлияли на выборы в США.

По их мнению, это не более чем политические оправдания, пишет во вторник SF Chronicle.

По случайному совпадению, именно в Брайтон-Бич и соседнем Шипсхед-Бей, где проживают десятки тысяч русских иммигрантов, отец Дональда Трампа расположил заметную часть своей империи по строительству жилых комплексов.

Эти анклавы являются одними из немногих мест демократического Нью-Йорка, в которых поддерживают Трампа. На президентских выборах город в целом отдал 79% голосов за Клинтон, но большинство избирательных участков в этих двух районах проголосовали за Трампа – в некоторых из них он получил до 80% голосов.

Иммигрантов в первом поколении в республиканском кандидате привлекли обещания снизить налоги и создать новые рабочие места. Многие из них считают, что при администрации Трампа наступит улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой. Это подтверждается тем, что Трамп выдвинул на пост госсекретаря главу нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона, хорошо знакомого с Россией и Путиным.

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По словам директора ЦРУ Джона Бреннана, в кругах внешней разведки уверены в том, что Россия попыталась вмешаться в процесс выборов, хотя нет свидетельств того, что Трамп победил благодаря Москве. Президент Барак Обама приказал провести полное расследование возможного российского вмешательства.