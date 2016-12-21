Шериф Сакраменто еще более упростит процесс получения разрешений на ношение оружия. Шериф округа Сакраменто Скотт Джонс за последние шесть лет выдал более 7 000 разрешений на скрытое ношение оружия. Об этом сообщает пресс-служба шерифа.



Когда Джонс баллотировался на должность шерифа, он пообещал выдавать значительно больше разрешений, чем его предшественники. Обещание свое он исполнил, подняв количество действующих лицензий с 350 в 2010 году до примерно 8 000 сегодня, пишет Тhe Sacramento Bee.

Количество заявок возросло так стремительно, что офис шерифа временами не справлялся с потоком желающих. Был период, когда за месяц департамент шерифа проводил почти 600 интервью – 30 за каждый рабочий день, часто с десятиминутными интервалами.

Новые правила упростили процесс получения разрешений на скрытое ношение оружия. Претенденты смогут заполнять бланки онлайн и приходить в офис шерифа только один раз вместо двух. Продление разрешения можно оформить без визита в офис вообще, личное интервью для этого больше не требуется.

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Также в лицензии на скрытое ношение теперь можно будет указывать до пяти единиц оружия вместо ранее разрешенных трех. Благодаря этому уменьшится количество бумаг и сократится рабочее время, уходящее на исправление лицензий.