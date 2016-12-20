Строительный магнат-миллиардер Дональд Трамп в понедельник был официально избран 45-м президентом США. Его победу подтвердило голосование коллегии выборщиков.

Американцы еще в начале ноября узнали, что республиканский кандидат Трамп, который впервые претендовал на выборную должность, займет Белый дом после инаугурации 20 января.

Однако исход президентских выборов в США определяется не голосованием в день всеобщих выборов, а его итогами в каждом из 50 штатов и столице страны, Вашингтоне, а затем – голосованием 538 членов коллегии выборщиков.

В понедельник, следуя освященной временем традиции, выборщики собрались в столицах своих штатов и округе Колумбия, чтобы провести голосование. Как и ожидалось, Трамп получил необходимое большинство в 270 голосов, обеспечив себе пост президента на следующие четыре года.

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Убежденные сторонники его оппонента, демократа Хиллари Клинтон, требовали, чтобы выборщики, взявшие обязательство голосовать за Трампа, отказались от его поддержки на том основании, что экс-госсекретарь обошла его по итогам всеобщего голосования, получив почти на 2,9 миллиона голосов больше. Некоторые из них в понедельник вышли на акции протеста в последней попытке не допустить избрания республиканского кандидата.

Но, как показывают результаты голосования в коллегии, связанные обязательством голосовать за Трампа выборщики не отступили от него, обеспечив ему победу.

Хотя Клинтон победила во всеобщем голосовании, Трамп одержал победу, иногда – с небольшим отрывом, в 31 из 50 штатов, обеспечив себе большинство в коллегии выборщиков.

Когда после голосования в коллегии выборщиков Техаса число поданных за Трампа голосов превысило необходимые 270, он заявил: «Я благодарю американцев за то, что они подавляющим большинством голосов избрали меня следующим президентом Соединенных Штатов».

В заявлении, выпущенном вечером в понедельник, он пообещал «упорно работать над объединением нашей страны и быть президентом всех американцев».

Между тем, к Капитолию Сакраменто вышло несколько сотен протестующих против избрание Трампа президентом.