Санкциям подверглись еще семь российских граждан и восемь компаний. По информации Голоса Америки в список вошли 26 филиалов «Россельхозбанка» и газовой компании «Новатек», по отношению к которым уже были введены санкции в 2014 году.

Во вторник Соединенные Штаты внесли в санкционный список еще семь человек и восемь компаний и государственных предприятий в связи с аннексией Крыма и конфликтом в Украине, сообщается в заявлении минфина США.

Кроме того, в список вошли 26 филиалов «Россельхозбанка» и газовой компании «Новатек», по отношению к которым уже были введены санкции в 2014 году. Американские санкции в отношении этих компаний носят ограниченный характер, запрещая американским гражданам вступать с ними в определенные кредитные отношения.

«Сегодняшние действия являются ответом на незаконную российскую оккупацию Крыма и продолжающуюся агрессию в Украине», – заявил и.о. директора Управления иностранных активов Минфина Джон Э. Смит.

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«Адресные санкции призваны сохранять давление на Россию, продолжая издержки за оккупацию Крыма и создавая препятствия для деятельности тех, кто поддерживает насилие и нестабильность в Украине», – добавил он.

Как подчеркнул в ходе состоявшегося во вторник брифинга пресс-секретарь Госдепартамента США Джон Кирби, решение министерства финансов обусловлено действиями России – поддержкой ею сепаратистов на востоке Украины и аннексией Крыма. Санкции – прямое следствие нарушения Россией территориальной целостности Украины, констатировал Кирби.

Представитель Госдепартамента отметил, что новая администрация США будет принимать свои собственные решения по данному вопросу. Мы надеемся, что новая администрация сохранит в силе санкции и не ослабит давления на Россию, сказал Джон Кирби.