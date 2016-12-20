Журнал Foreign Policy сообщает, что этот документ был передан помощниками Трампа Пентагону, передает Голос Америки.

Россия не попала в список главных угроз национальной безопасности США, которым Пентагон должен будет противостоять в ближайшие четыре года.

Об этом сообщил журнал Foreign Policy, в распоряжение которого попал рабочий список приоритетов администрации избранного президента США Дональда Трампа в военной сфере.

Этот документ, по свидетельству журнала, был передан помощниками Трампа Пентагону.

Как отмечает издание, среди приоритетных задач в области национальной безопасности новой администрации значатся «разработка стратегии по уничтожению» группировки «Исламское государство», меры по укреплению вооруженных сил США и устранение бюджетных ограничений на их модернизацию.

Согласно документу, администрация Трампа планирует также выработать комплексный подход по обеспечению безопасности в киберпространстве и повысить эффективность работы Пентагона.

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Однако, как отмечает Foreign Policy, в списке не значится Россия.

Еще недавно высшие руководители Пентагона относили Россию к числу стран, которые представляют угрозу «самому существованию» США.

Как говорится в статье, в переходной команде Трампа сообщили, что данный перечень «не является исчерпывающим» и отказались отвечать на вопрос, входит ли Россия в список приоритетов новой администрации в военной сфере.

Трамп неоднократно подчеркивал важность сотрудничества с Россией в деле борьбы с терроризмом в целом и «Исламском государством» в частности.